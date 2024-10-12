Çeşme-Sakız Adası feribot seferleri durduruldu: Liman boş kaldı! Devam edecek mi? Açıklama geldi...

'HAFTA SONLARI BU KARARA DEVAM EDEBİLİRİZ'

Sakız Adası Belediyesi'ne geriye dönük bu 5 avroyu ödeyemeyeceklerini ilettiklerini söyleyen Ertürk, "Çok ılımlı karşıladılar. Buna bir çözüm yaratacaklarını söylediler. Fakat bu parayı alacağız dediler. Bu artık bizim maliyetlerimizin çok üstünde olduğu için ödeyemeyeceğimizi ifade ettik. Görüşmeler yapıldı ama henüz sonuç yok. Şu anda burada Çeşme'de olan 3 firma ve Yunanistan'daki 1 Yunan firma sefer yapmıyoruz. Yarın da yapmayacağız. Görüşmeler devam ediyor. Çarşamba günü bir toplantımız var ama eğer bir sonuç alamazsak önümüzdeki hafta sonu da devam edecek. Aslında çok sakıncalı bir eylem. Çok uzatamıyoruz. Hafta sonu daha çok tatil amaçlı gidenler olduğu için yapıyoruz. Ama onun dışında iş, sağlık, bir sürü nedenle seyahat ediliyor. Bu nedenle hafta içleri sefer yapıp hafta sonu tekrar duracağız" diye konuştu.