  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

Kripto varlık yatırım vaadi ile 1 milyon 186 bin liralık vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... Sosyal medyadan kripto varlık yatırım vaadi vererek vatandaşları 1 milyon 186 bin lira dolandıran İzmir ve Karaman'da yakalandı. Yakalanan dolandırıcıların birine ev hapsi verildi diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kripto varlık yatırım vaadi ile 1 milyon 186 bin liralık vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu Telegram adlı platform üzerinden "Kripto Varlık Yatırım Vaadi" ile vatandaşları 1 milyon 186 bin lira tutarında dolandıran 2 şüpheli tespit edildi.

İzmir ve Karaman'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Y.A. (27) hakkında ev hapsine karar verildi. G.K. (26) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA