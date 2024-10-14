Eski eşini vuran adam depoda ölü bulundu

GEÇTİĞİMİZ 7 Ekim'de İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşini silahla ağır yaraladıktan sonra kayıplara karışan koca ölü bulundu. İşe gitmek için evden çıkan Özge Polat, 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğramış, ense ve karnından yaralanmıştı.

Hastanede yaşam mücadelesi veren 2 çocuk annesi Özge Polat'ın saldırgan hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu iddia edilmişti.

Serkan Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenilmişti.

KÖTÜ KOKULAR GELDİ

YILDIZ için arama çalışmaları sürerken, Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki bir su deposundan kötü kokular gelmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis, bir erkek cesedi ile karşılaştı. Başında kurşun yarası bulunan cesedin, firari şüpheli Serkan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yetkililer intihar ihtimali üzerinde duruyor.