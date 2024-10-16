Moğolistan’da keşfedildi: “Togu Balık” İzmir'deki çalıştayda ele alındı

Türk dünyasına yönelik çalışmalarda bundan sonraki sürecin çok daha farklı olacağını anlatan Çam, şöyle konuştu:

"Bu sadece bizim maziden atiye giden bir çabamız değil aynı zamanda köklerimize adım adım ulaşarak dünya siyasetinde, diplomasisinde Türk dünyasının da kendisini koruması, geliştirmesi ve o mücadelede 'ben de varım' demesinin aslında bir başka çeşidi. Biz eğer birtakım çabaları tamamlamazsak korkarız ki önümüzdeki birkaç nesil içinde bugüne ait olan pek çok kültürel değerimizi, varlığımızı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz."