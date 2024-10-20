İzmir’deki okula ikinci kez bir otomobil girdi!

Kaza, 18 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi.

Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli içeriden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veliyi koşarak gelip uyardığı görüldü.

4 kişi son anda kurtulurken, otomobil okulun bahçesine duvarı kırıp girdiği ve çevredekilerin yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

18 GÜN ÖNCE DE BENZER KAZA YAŞANMIŞTI

1 Ekim'de ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarparak yaralanmalarına neden olmuştu.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı.