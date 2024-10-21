Hakim Bey’den örnek davranış

İzmir Adliyesi'ndeki makam odasının dinlenme bölümü duvarına tabanca ve uzun namlulu silahlar astığı ortaya çıkınca tenzili rütbe ile Karşıyaka Hakimliği'ne atanan Hakim Oktay Tabur'un yerine İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı olarak Gökberk Sunal getirildi. Sunal'ın, oda düzenini çok lüks bulduğu için taşınmadığı, göreve geldiği günden bu yana da daha önce komisyon üyesi olduğu dönemdeki makam odasında çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Hakim Oktay Tabur, yargı mensuplarının arka fonunda yer alan duvardaki ruhsatlı 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfekten oluşan silah koleksiyonu gösteren fotoğraf nedeniyle başka göreve atandı. Yerine görevlendirilen hakim Gökberk Sunal ise, onun odasını çok lüks bularak taşınmayı kabul etmedi.

ZİYARET FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Her şey geçtiğimiz Mayıs ayında İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olan Hakim Oktay Tabur'un, İzmir Adliyesi'nde bulunan dinlenme odasındaki ziyaret fotoğrafının medyaya yansıması ile başladı. 2 Mayıs günü üst düzey yargı mensuplarını misafir eden Tabur'un makam odasının dinlenme bölümü olduğu belirtilen odada ziyaret sonrası cep telefonu ile fotoğraf çekildi.

Hakimler ve Savcılar (HSK) Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit ve başkan yardımcıları Mehmet Şirin Işık ile Murat Gülaç'ın da bulunduğu fotoğrafın çekilmesi, hakim Oktay Tabur'un ifadesiyle spontane gelişti.

ÜLKE GÜNDEMİNE TAŞINDI

Yargı mensuplarının arka fonunda yer alan ruhsatlı 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfekten oluşan silah koleksiyonu, bu ziyareti Türkiye gündemine taşıdı. Adli Atama Kararnamesi'nin açıklanmasına 15 gün kala, kim tarafından nasıl sızdırıldığı bilinmeyen fotoğrafın medyada yer almasından sonra Hakim Oktay Tabur, hakkında soruşturma başlatılarak İzmir Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlığı görevinden alındı.

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan hakim Gökberk Sunal, daha önce bu görevde bulunan hakim Oktay Tabur'un yardımcısıydı.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok önemli davalara bakan Tabur, Haziran'da açıklanan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile tenzili rütbeyle Karşıyaka Hakimliği'ne atandı. Tabur'un yerine de Temmuz ayında, komisyonun başkanvekilliğini yürüten Hakim Gökberk Sunal getirildi. Sunal'ın göreve geldiği günden bu yana Hakim Oktay Tabur'dan kalan odayı lüks olduğu gerekçesi ile kullanmadığı, çalışmalarına daha önce komisyon üyesi olarak görev yaptığı makam odasında devam ettiği belirtildi.