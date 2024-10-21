İzmir Barosu’nda Sefa Yılmaz güven tazeledi

İZMİR Barosu'nun 2024-2026 Olağan Genel Kurulu, yapılan başkanlık seçimiyle sona erdi. Seçimde, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı ve mevcut başkan Sefa Yılmaz, yeniden seçilerek güven tazeledi. İki gün süren seçimde, Sefa Yılmaz'la Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Sercan Altunordu, Mücadeleci Avukatlar Grubu'nun adayı Tacettin Çolak ve İzmir Avukat Hareketi'nin adayı Banu Aşkın İnce yarıştı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan oy verme işlemi dün 17.00'de sona erdi. Mevcut başkan Sefa Yılmaz 2 bin 517 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Sercan Altınordu bin 992 oy, Banu Aşkın İnce 2 bin 27 oy ve Tacettin Çolak 177 oy aldı.