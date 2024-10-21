İzmir’de saatler süren su kesintisi | 21 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı merak ediliyor. İşte 21 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA FATİH, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA
20.10.2024 saat 19:00 ile 21.10.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA FATİH
21.10.2024 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME GERMİYAN
21.10.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME DALYAN
21.10.2024 saat 09:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
21.10.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER
21.10.2024 saat 06:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER
21.10.2024 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ALAYBEY
21.10.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY
21.10.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, YELALTI, YENİCE
21.10.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA AKSOY
21.10.2024 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI
21.10.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÜNEY, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, KERPİÇLİK, KIZILCA, KÖSELER, ORTAKÖY, SEKİKÖY
21.10.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
21.10.2024 saat 10:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.