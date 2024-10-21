İzmir’de saatler süren su kesintisi | 21 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı merak ediliyor. İşte 21 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...