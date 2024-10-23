Teröristbaşı Gülen 53 yıl önce kovuldu

İZMİR Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, ismi 'Kestanepazarı' ile anılan teröristbaşı Fethullah Gülen'in dernekleriyle hiçbir alakası olmadığını, vaizlik görevi yaptığı zamanlarda 1971 yılında buradan kovulduğunu belirtti. Fetullah Gülen'in kendi görüşlerini cemaate yansıtmasından ötürü caminin vaizliği görevinden kovulduğunu belirten Dayhan, teröristbaşının hiçbir zaman kendilerinden olmadığını vurguladı ve ekledi, Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim: Fetullah Gülen, derneğimizin hiçbir zaman ne yönetim kurulu üyesi olmuş, ne de üyesi olmuştur" dedi.