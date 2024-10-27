Ege ve Akdeniz sahillerinde yaz bitmedi

Serin ve yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, Aydın Kuşadası'nda ve Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

FİYATLAR UCUZLADI

Fethiye Ölüdeniz'de Ekim ayının son günleri yaklaşmasına rağmen güneşli ve güzel hava turizmde canlılığın artmasına neden oldu. 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali yöreye hareket ve canlılık getirirken plajlar güneşlenen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Ölüdeniz çevresinde otellerin yüzde 100'e varan doluluk yaşadığı belirtilirken çoğunluğu İngiliz ve Rusya'dan olan turistler bu otelleri doldurdu. Yaz aylarında turistlerin gözde destinasyonlarından birisi olan Kuşadası da hala turist ağırlamaya devam ederken, hava sıcaklıkları normalin üzerinde. Plajlar dolup taşarken otel dolulukları da turizmcinin yüzünü güldürüyor. Öte yandan Antalya'da da havalar henüz soğumamışken bölgedeki yerli ve yabancı turistler hem fiyatların ucuzlamasından hem de kalabalığın azalmasından yararlanarak tatiline devam ediyor.