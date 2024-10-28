Çankırı’dan katlı otopark müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yıkım tartışmalarıyla bilinen ancak güçlendirme çalışmasıyla da takvim bekleyen Çankaya Çok Katlı Otopark'ın akıbetine ilişkin müjdeyi verdi. Çankırı; "CHP'li yerel yönetimlerin yıkmak istediği otoparkın güçlendirilmesinin önündeki engelleri kaldırdık. Zemin etüdü sonrasında güçlendirilme çalışması başlayacak" dedi.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması için deprem performans analizi yaptırılan ve "riskli yapılar" grubuna dahil edilen Çankaya Çok Katlı Otopark'taki sorun çözüldü. Otoparka yönelik Anıtlar Kurulu'na itirazda bulunan Konak Belediyesi'nin hamlesi, konuyu gündeme taşıyan Ceyda Bölünmez Çankırı'nın girişimleri yle son buldu. Çankırı, "Otoparkın güçlendirilmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık" diyerek müjdeyi verdi.