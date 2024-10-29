Cumhuriyet’in 101. yılı İzmir’de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyeti; vatan, bayrak ve devlet gibi kutsal kabul ediyoruz. Çünkü cumhuriyet, bizim özgürlüğümüzün sembolüdür. Cumhuriyet bizim vatanımızın tapusudur, devletimizin bağımsızlığının tüm dünyaya ilanıdır. Cumhuriyet bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Hem bu sembol anlamlarından hem de son yüzyıllarda olan gelişmelerden dolayı cumhuriyete olan saygımız ve ona sahip çıkmamız, onun ilkelerini geliştirmek hepimizin vazifesidir. O yüzden de cumhuriyetin bu ilkelerini geliştirmek, ülkemizi daha müreffeh daha kalkınmış kılabilmek için geçen yıl 'Türkiye Yüzyılı' ilan edildi. Bu cumhuriyete verilen değer ve cumhuriyetin gösterdiği ilkeler sayesinde insanımızı daha müreffeh ve ülkemizi daha gelişmiş kılmak için yapılan bir çalışmanın ürünüdür. Dolayısıyla her dönem cumhuriyetimizi yüceltmek ve geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Çünkü ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı borcumuz var" dedi.