İZBAN, ESHOT 29 Ekim’de ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu merak ediliyor. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü bugün ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatilde toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat edecek olan vatandaşlar için İZBAN bedava mı? 29 Ekim Salı günü İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

BUGÜN İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümünde İzmir'de raylı hizmet veren İZBAN, Selçuk-Aliağa hattı bedava olacak. Diğer toplu taşıma araçları ise yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''Değerli İzmirliler, 29 Ekim'de İZBAN'dan ücretsiz, diğer toplu taşıma araçlarımızdan ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz.'' denildi.

İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE OTOBÜSLER VE METROBÜS BEDAVA MI?

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarını 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) Cumhuriyet Bayramı'mızın 101. yılı olan 29 Ekim 2024 Salı günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir.

29 Ekim Salı günü Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.