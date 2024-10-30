İzmir’de maç dönüşü feci kaza! Göztepe başsağlığı diledi!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken Mertcan C.'nin (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki fizyoterapist Ahmet Sarıkaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm taraftar gruplarını yasa boğdu. Koyu bir Karşıyaka taraftarı olan Ahmet Sarıkaya'nın vefatının ardından ezeli rakipleri Göztepe ile Karagümrük taraftar grubu başsağlığı mesajı yayınladı.

Evin tek çocuğu olan Ahmet Sarıkaya'nın ölümü emekli anne Belgin ve baba Selahattin Sarıkaya'yı yasa boğdu. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalışan Ahmet Sarıkaya'nın kazanın yaşandığı gün arkadaşlarıyla birlikte Alsancak Stadı'nda Karşıyaka'nın 2-0 kazandığı Tokat Belediye Plevnespor maçını izlediği, maç çıkışı arkadaşlarıyla kutlama yaptığı, daha sonra Alsancak'tan Konak'a kadar yürüdüğü öğrenildi.