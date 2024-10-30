İzmir’de maç dönüşü feci kaza! Göztepe başsağlığı diledi!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken Mertcan C.'nin (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki fizyoterapist Ahmet Sarıkaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm taraftar gruplarını yasa boğdu. Koyu bir Karşıyaka taraftarı olan Ahmet Sarıkaya'nın vefatının ardından ezeli rakipleri Göztepe ile Karagümrük taraftar grubu başsağlığı mesajı yayınladı.
Evin tek çocuğu olan Ahmet Sarıkaya'nın ölümü emekli anne Belgin ve baba Selahattin Sarıkaya'yı yasa boğdu. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalışan Ahmet Sarıkaya'nın kazanın yaşandığı gün arkadaşlarıyla birlikte Alsancak Stadı'nda Karşıyaka'nın 2-0 kazandığı Tokat Belediye Plevnespor maçını izlediği, maç çıkışı arkadaşlarıyla kutlama yaptığı, daha sonra Alsancak'tan Konak'a kadar yürüdüğü öğrenildi.
BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Ahmet Sarıkaya'nın acılı amcası Kadir Sarıkaya, "Yeğenim Ahmet hani derler ya melek gibi bir adamdı. Tam olarak öyleydi. Herkese yardım etmek için canını dişine takardı. Ahmet'in hayatına dokunacağı çok insan, yaşayacağı çok şey vardı. İzmir'de karşıdan karşıya geçerken bir canavar onu hayattan kopardı. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
SÜRÜCÜ KAZAYA KARIŞTIĞI ARACI 1 HAFTA ÖNCE SATIŞA ÇIKARMIŞ
Sürücü Mertcan C.'nin kazaya karıştığı aracını olaydan bir hafta önce 410 bin liraya satışa çıkardığı ortaya çıktı. Kaza sonrası internetteki ilanın kaldırıldığı görüldü.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Kaza, 26 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak istikametine giden Mertcan C. (23), kullandığı 35 CFD 789 plakalı araç ile yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Sarıkaya'ya (28) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarıkaya yaşamını yitirdi. Kazadan sonra polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mertcan C. adli kontrolle serbest bırakıldı.