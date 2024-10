Bu kez Karabağlar’da ölü tiyatro doğuyor!

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Biz gerçekleri yazdıkça yanlış giden işler bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Bizzat kendi içlerinde yanlış ve kanunsuz uygulamalardan rahatsız olanlar gazetemizi arayıp içeride neler olup bittiğini anlatıyor. İzmir'de "ölü doğan şehir tiyatrosu" haberlerimizin ardından en büyük destekçilerimiz yine İzmirli tiyatrocular ve belediye çalışanları oldu. İsimlerini sadece bizim bildiğimiz ama onların çalışma güvenliği açısından kaynağını açıklamayacağımız mektuplarla doluyor e-posta kutumuz... "İçeride neler döndüğünü ilk ağızdan anlatan bu mektupları vatandaşla paylaşmak bizim de boynumuzun borcu diyerek", 'İÇERİDEN BİRİ' başlıklı serimizden bir bölüm daha yayınlama kararı aldık. Bu kez de Karabağlar'daki tiyatrocular ölü doğum sancısı yaşıyor!

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Burcu Uğantaş

Tiyatro ile uzaktan yakından ilgilenmeyen Başkan Helil Kınay ve onun kültür müdürü olarak atadığı biyolog arkadaşı, sahnesi ve salonu olmayan ilçeye tiyatro kurmayı planlıyor. Ve yine bu işlerin başına kendi arkadaşlarını getiriyor... İşte bir başka İÇERİDEN BİRİ mektubu...

AYNI ÇETE BURADA

31 Mart yerel seçimleri üzerinden yaklaşık iki yüz gün geçti. Bu iki yüz günlük süre içinde neler oldu neler İzmir'in en büyük ikinci ilçesi olan Karabağlar'da. Muhittin Selvitopu'nun on sene iki dönem süren belediye başkanlığı, Emine Helil İnay Kınay'ın aday gösterilip seçilmesi ile son buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bornova Belediye Başkan Adaylığından devşirerek çok yoğun tepkilere rağmen Karabağlarda aday yaptığı Helil Kınay başkan seçildi. Seçildiği andan itibaren icraatları ile adını duyacağını sandığımız başkanın adı hemen hemen her gün başka sıkıntılarla anılıyor. Önce bilgi ve belgelerle ortaya çıkarılan seçim çalışması skandalı. Bilmeyenler için yazalım başrollerde Burcu Uğantaş, Koray Uğantaş, Tuncay Baki Uğantaş. (Başkanın kankaları) Biz bu ekibe kısaca Uğantaş A.Ş diyelim. Daha sonra işçinin Migros gıda alışveriş kartlarının değiştirilerek bir anda başka bir firmanın kartlarının dayatılması. Acaba bu parayı çok seven Uğantaş'lardan hangisinin fikri olabilir? (Bu arada bu tavrı örgütlü sendika kabul etmediği içeride ciddi bir tartışma devam etmektedir.

LİYAKAT NEREDE? Bir de Seferihisar'dan getirilen yeni bir kültür müdürü var, onun için de Burcu Uğantaş'ın arkadaşı diyorlar. (Aslı Menekşe Odabaş Kırar/ mesleği biyolog). Ne liyakati ne bilgisi ile o görevin ehli olmayan bu hanımefendinin her gün kendisini Seferihisar'dan araçla aldırılmasının ve bırakılmasının kamucu bir yaklaşım olmadığını bilmem söylememe gerek var mı? (Bu arada Seferihisar ve Urla tarafından her gün araçla aldırılıp bırakılan başka müdürlerin de olduğunu söylemeliyim) Önceki dönemlerde ekonomik anlamda işçisi ve memuru ile hiç sorun yaşamamış olan Karabağlar Belediyesi, memurunun sosyal denge ücretini yatırmadı. Ayrıca işçi maaşlarında da sorun olduğu hepimizin malumu. Yine işçilerin hakkı olan gıda çekleri de gecikmeli olarak yatıyor. Eylemin kaçınılmaz olduğu Karabağlar'da iyi giden bir şey bulmak gerçekten çok zor. Bu arada Karabağlar Belediye Meclisi'nden çıkan bir karar yüzümüzü biraz olsun gülümsetecek derken onun da altından birileri çıktı.Karabağlar Belediyesi Kent Tiyatrosu kuracakmış. Ne adaylık sürecinde ne başkanlık sürecinde İzmir'in tiyatroları ile herhangi bir ortamda bir araya gelmemiş Helil Hanım "yaptım oldu"cu bir zihniyetle kuracakmış kent tiyatrosunu. Bunun içinde Orhan Aydın (Adı gezi olaylarıyla anılan!) ve Toprak Sahne Tiyatrosu'nun (Urla'daki yaz şenliklerini de bu ekiple yaptı!) adı geçmekteymiş. Keşke Helil Hanım Karabağlar'a sahne ve salon yapsaymış önce. Bozyaka Pazar Yeri ve Yıldız Kenter salonlarında tiyatro sahnelenemeyeceği, o yerlerin tiyatro salonu vasfı taşımadığını hepimiz biliyoruz. Bir de birileri Helil Hanım'a İzmir'de tiyatro yapan birçok grup ve insan olduğunu hatırlatsa mı acaba? 'Sen gel, ben seninle kent tiyatrosu kuracağım' demek İzmir tiyatro camiasının aklı ile alay etmektir. (Üstelik yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun nasıl ölü doğduğunun haberleri de manşetlerde yerini aldı.)

İLÇENİN SORUNLARI Yaklaşık 480 bin nüfusu 57 mahallesi ile birçok şehirden büyük olan bir ilçede Kent Tiyatrosu kurmak güzel bir düşünce olabilir, lakin bu elektriği olmayan köye televizyon götürmeye benziyor. Acaba önce ilçeyi mi yola koysanız? Mesela ilçedeki güvenlik sorunu, mesela ilçedeki temizlik sorunu ve sayacağımız bir sürü sorun. Ayrıca sinema- TV ve sahne ve sanatları mezunlarının afiş dağıttığı, liyakatli insanların alakasız müdürlüklerde çalıştırıldığı, düzgün yaptıkları tek iş olan çöp toplamayı bile beceremedikleri ve Karabağlar'ın günden güne kan kaybettiğini görüyor musunuz? Belediye Başkanının samimi olmayan, üstenci ve kibirli halleri ile her şeyi tekeline alıp yöneten Uğantaş A.Ş'ye acaba kim dur diyecek?

'İÇERİDEN BİRİ'