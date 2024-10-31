Kırkpınar’dan Körfez’deki kirliliğe mankenli tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in resimlerinin bulunduğu cansız mankenleri körfezde yüzdürerek tepki gösterdi.

SÖZLERİ HATIRLATTI

KIRKPINAR, yaptığı açıklamada, körfezin, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamadığını belirtti. Bu durumun utanç verici olduğunu ifade eden Kırkpınar, seçim dönemlerinde körfezin temizleneceğini vadeden belediye başkan adaylarının, bunun yerine daha çok kirlettiğini savundu.

Cemil Tugay ve Tunç Soyer'in "körfezi temizleme" sözü verdiğini hatırlatan Kırkpınar, "Onlar vatandaşlarımıza 'biz geldiğimizde körfezi temizleyeceğiz ve körfezde de yüzeceğiz' sözünü vermişlerdi. Biz onların vermiş olduğu bu sözü yerine getirmek için yanımızdaki maket belediye başkanlarını körfezimizde yüzdürmeye çalışacağız. Zaten bunlar hiçbir zaman için normal bir belediye başkanı olamadılar. Hep maket belediye başkanlığı yaptılar. İzmir'de bir yönetim ve yönetilememe sorunu var. Kendilerine, verdikleri bu sözleri hatırlatmak için maketleri körfezde yüzdürüyoruz. Onların verip de tutamadıkları sözlerini maketten de olsa biz gerçekleştirdik" dedi.