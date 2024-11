Atların küçük efendisi vefa ile o bir şampiyon

İzmir Urla'da yaşayan Selin (41) ve Güngör Abuç (43) çiftinin tek çocukları olan Nur Pera Abuç'un (7) atlara olan ilgisi, 2 yaşında başladı. Abuç ailesi, kızlarını hafta sonları at çiftliğine götürerek, atlarla vakit geçirmesini sağladı. 2 yaşından itibaren at binmeye başlayan Nur Pera, 4 yaşına geldiğinde kendi isteğiyle binicilik eğitimi almaya başladı. 6 yaşına gelen Nur Pera, okuma yazma öğrendikten sonra önce lisansını ardından ilk atını aldı. 'Vefa' ismini verdiği atıyla binicilik alanında düzenlenen yarışmalara katılmaya başlayan Nur Pera, girdiği her yarıştan dereceyle dönmeyi başardı. Nur Pena Abuç, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 18-20 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Beykoz'da düzenlediği PI, PII, EQUIFIN Türkiye Kupası, PIII Türkiye Şampiyonası'nda PI 6-10 yaş kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu.

ÖDÜLLERLE DÖNDÜ

Milli binici olmayı hedeflediğini dile getiren Nur Pera Abuç, "Atlara sarılınca içimde çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Büyüyünce milli binici olmak hedeflerim arasında. Benim atlarla bir bağım var" dedi.

'DÜŞTÜĞÜNÜ ÇOK KEZ GÖRDÜK'

Selin Abuç ise "Kızım Pera'nın ilk kelimeleri 'Anne', 'Baba' daha sonra 'At' oldu. 2 yaşından bu yana hep atlarla iç içe. Pera, gözünü açar açmaz at diye ağlayan bir çocuktu. Yaşı çok küçük olduğu için eğitime de başlatmıyorlardı ve sadece tur binişleri yapıyordu" diye konuştu. Anne Abuç şöyledevam etti: "Her düştüğünde, 'Acaba vazgeçer mi?' diye yaklaşıyoruz. Ama Pera inatla düştüğü gibi kalkıp yine ata biniyor" ifadelerini kullandı.