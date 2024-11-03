Polis memuru hayatını kaybetmişti! İzmir’deki olayda yeni gelişme

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde bir polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

