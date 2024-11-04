Güzelbahçe ve Seferihisar’da taşınmazlar satılıyor

İZMİR Güzelbahçe'de 3 bin 924 metrekare olan iki arsa için en az 213 milyon 480 bin 832 TL'den arsa satışı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde satışlar gerçekleştirilecek. Yaka Mahallesi'nde bulunan arsa niteliği taşıyan iki parsel Kapalı Teklif Usulü ile 13 Kasım'da satılacak.

DENİZ MANZARALI

BİRBİRİNE komşu satılacak iki arsanın toplam büyüklüğü 3 bin 924 metrekare. İki arsa için en düşük toplam bedel ise 213 milyon 480 bin 832 TL olacak. Arsaların ayrıca İzmir Çeşme Otoyolu'na komşu olduğu görüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Seferihisar Belediyesi de aralarında imar durumu otel ve pansiyon olan yerler dahil 16 taşınmazı satışa çıkardı.

Taşınmazların satışı halinde belediyenin kasasına en az 168 milyonluk gelir elde edilecek. Parsellerin bazıları ise denize yakın mesafede. Bazı alanların ise imar durumuna göre; konut günübirlik tesis, otel ve pansiyon alanı olduğu belirtildi. Satılacak olan taşınmazların toplam 86 bin 133 metrekare olduğu belirtilirken, 16 taşınmaz için en az 168 milyon 517 bin 225 TL belediyenin kasasına girmiş olacak. Taşınmazların 20 Kasım tarihinde ihaleye çıkacağı ifade edildi.