Bir babanın feryadı: Zehri bitirin

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü İzmir, ne yazık ki kahredici bir uyuşturucu dramına sahne oldu. Gültepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Turan Toğul'un oğlu Mert Toğul, uyuşturucu batağına saplanmıştı. Konak'ın Gültepe semtinde oturan iki çocuk babası Mert Toğul (24), bundan 4 yıl önce iddiaya göre Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı kişilerle arasında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü.

Çaresiz baba Turan Toğul, uyuşturucu batağına saplanıp hayatını kaybeden oğlu Mert Toğul ile yaşadığı üzücü süreci ve uyuşturucuyla mücadelenin önemini Yeni Asır'a anlattı.

Oğlunu 2020 yılında uyuşturucu meselesi yüzünden cinayete kurban veren Gültepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Toğul, uyuşturucu batağına saplanan oğlu ile yaşadıklarını ve son günlerde çevresinde sayısının arttığını savunduğu uyuşturucu satıcıları ile ilgili Yeni Asır'a konuştu. Toğul, "Kristal kullanan, sentetik içen gençlerimiz perişan oluyor. İnsanı uyutmayan, zombiye çeviren kristal denen uyuşturucu madde özellikle terör örgütlerinin finansmanında kullanılıyor. Önlem alınsın. Uyuşturucu, kaynağında kurutulsun. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

24 yaşındaki Mert Toğul uyuşturucu batağından kurtulamadı.

'OĞLUMU POLİSE İHBAR ETTİM'

Yaşadıkları semtte oğlu Mert Toğul'u uyuşturucuya bulaşmaması konusunda defalarca uyardığını, oğlunun madde bağımlısı olup uyuşturucu alabilmek için daha sonra bu işin ticaretini de yapmaya başladığını sonradan öğrendiklerini anlatan acılı baba Turan Toğul, "Hatta bunları öğrenince bu illetten kurtulması için oğlumu kendim polise ihbar ettim. Cezaevinde yattı ama bırakmadı. Ben sonun böyle olacağını bilseydim ayaklarını kırar evde yatırır ona yıllarca ben bakardım. Benim ciğerim yandı, başkalarının da ciğeri yanmasın diye çok mücadele verdim ve vermeye de devam ediyorum" diye konuştu.

Toğul, bu tür konularda vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi dışında emniyete direk ulaşabileceği, cep telefonu ile kolaylıkla mesaj ve fotoğraf gönderebileceği iletişim yöntemlerinin olması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün bu konuda çok hassas davrandığını ancak son dönemde özellikle Konak'ın Gültepe, Boğaziçi, Tepecik, Çimentepe semtleri ile Buca Toros mahallesinde sokak satıcılarının tekrar türemeye başladığını savunan Toğul, "Araştırdığınızda bakıyorsunuz bu kişilerin altlarında son model arabalar var, lüks evlerde yaşıyorlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu bataklığa zenginlik ve para vaat ederek düşürüyorlar. Özellikle genç kızlarımızı uyuşturucuya bulaştırıp, sonrasında genç erkeklerimizi bu kızları kullanarak uyuşturucuya, sentetik maddeye alıştırıyorlar" dedi.

ADETA ZOMBİYE ÇEVİRİYOR

Met, mavi, buz ya da kristal gibi isimlerle satılan uyuşturucu maddelerin kullananları zombileştirdiğini de vurgulayan Toğul, "Kristal kullanan, sentetik içen gençlerimiz perişan oluyor. İnsanı uyutmayan, zombiye çeviren kristal denen uyuşturucu madde özellikle terör örgütlerinin finansmanında kullanılıyor. Kristal başta olmak üzere uyuşturucu bitsin artık bu ülkede. Bu iş o kadar lanet bir iş ki yaşamadan tam olarak anlayamazsınız. Tek isteğim hiçbir anne ve baba benim yaşadıklarımı yaşamasın" ifadelerini kullandı.

MADDE BAĞLANTILI 300 ÖLÜM

GEÇEN yıl doğrudan madde bağlantılı 300 ölüm meydana geldi. 2013'te 232 olan doğrudan madde bağlantılı ölüm, 2017 yılında yüzde 306 artışla 941'e yükseldi. 2018 yılından itibaren madde bağlantılı ölümler düşüşe geçti ve bu trend 2022 yılına kadar devam etti. Madde bağlantılı ölümlerin cinsiyet dağılımları incelendiğinde, 2022 yılında 219 erkek, 27 kadın, 2023'te ise 277 erkek, 23 kadın olarak kayıtlara geçti.