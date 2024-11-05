İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 5 Kasım Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
Kalabak
Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
Çoraklar ( Çoraklar Yolu Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Aydoğdu Sk. )
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Ergenli ( Ergenli Köyü İç Yolu Dereköy Yolu )
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
9:15 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe ( Yeşiltepe Köyü İç Yol Patika Yonuç )
15:30 - 18:30
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 412/2 438 39/1. Sk. 409. Sk. 411 436. Sk. 438. Sk. 439. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 412/1 39/1 )
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok
9:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Veliler
Ceritler ( YÖRÜKLER )
Karabağ
Saçlı ( SAÇLI )
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Kırbaş