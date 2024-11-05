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İzmir'de elektrik kesintisi 5 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 5 Kasım Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 5 Kasım Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Salı

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
Kalabak
Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
Çoraklar ( Çoraklar Yolu Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Aydoğdu Sk. )

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Ergenli ( Ergenli Köyü İç Yolu Dereköy Yolu )

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )

9:15 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe ( Yeşiltepe Köyü İç Yol Patika Yonuç )

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Salı

15:30 - 18:30
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 412/2 438 39/1. Sk. 409. Sk. 411 436. Sk. 438. Sk. 439. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 412/1 39/1 )

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok

9:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Veliler
Ceritler ( YÖRÜKLER )
Karabağ
Saçlı ( SAÇLI )

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Salı

9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Kırbaş

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