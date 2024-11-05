Tugay bir ismi daha görevden aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyede genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan Şükran Nurlu'yu görevden aldı. Nurlu'nun yerine genel sekreter yardımcılığı görevine Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı İsmail Mutaf getirildi. Başkan Cemil Tugay, belediye bürokrasisindeki kadro revizyonunu sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana çok sayıda bürokratı görevden alan Başkan Tugay bu kez neşteri belediye üst bürokrasisine vurdu. Başkan Tugay şimdi de eski başkan Tunç Soyer döneminden bu yana genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan Şükran Nurlu'yu görevden aldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE YAPTI

TUGAY daha önce de Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanı Yener Kırmızı'yı görevden alırken yerine Karşıyaka Belediye Başkanı B.Yıldız Ünsal'ın görevden aldığı Fen İşleri eski Müdürü Haluk Harun Tuzsuzoğlu'nu atamıştı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Uzman kadrosunda bulunan Sedat Kirt'i de 1. Derece Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na, İZSU Genel Müdürlüğü Uzman kadrosunda bulunan Mutlu Gürler'i de 1. Derece Afet İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna atamıştı.