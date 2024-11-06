Çiftçi ikizler ata toprağında kampüsten tarlaya

İzmir'de yaşayan ikizler Necla ve Hatice Andaç, üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar ata topraklarına döndüler. Burada organik tarım yapan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 'Anadolu'nun Yüreğine Dokunanlar İkiz Çiftçiler' isimli kısa filmi de yapılan iki kardeş, yaşıtlarına da örnek oluyor. Necla Andaç, geçen yıl Bursa'daki okulunu, kardeşi Hatice Andaç da Eskişehir'deki okulunu bitirdi. Üniversite mezunu iki kardeş, ata topraklarına sahip çıkmak amacıyla Seferihisar'da çiftçilik yapan ailesinin yanına döndü.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

Necla Andaç, "Ailem 12 yıldır organik tarım yapıyor. İzmir'de yetişen, manavlarda satılan çoğu sebze ve meyveyi üretiyoruz. En büyük destekçilerimden biri de ikiz kardeşim. O araziye giderken 'Hadi Necla' diyor. Gidiyorum. O benim hem arkadaşım hem ikizim hem de iş arkadaşım" ifadelerini kullandı. Babalarının kendilerine hep destek olduğunu dile getiren Andaç, "Çiftçilik yapmaya karar verdiğimizde babam ilk önce başka işlerde çalışmamızı söyledi" dedi. Hatice Andaç ise şöyle söyledi: "Ailemle birlikte bahçe bitkileri yani meyve ve sebze tarımı yapıyorduk. Okul bittikten sonra ailemin yanına döndüm. İkizimle birlikte tarla işlerine devam etmeye başladım. Ayrıca 5 sene önce videolarımı sosyal medyada paylaşmaya başladım. İzmir'de fuarda traktörle bir yarışmaya katıldım ve ikinci oldum. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da 'Anadolu'nun Yüreğine Dokunanlar İkiz Çiftçiler' adıyla hayatımızı kısa film yaptı" açıklamalarında bulundu.

'11 YAŞINDA KARAR VERDİM'

Ziraat Mühendisi olmaya 11 yaşında karar verdiğini dile getiren Hatice Andaç, "Tarlada çalıştık, pazarda satış yaptık. 11 yaşında ziraat mühendisi bir abla ve belediyedeki bir ağabeye özendim. Ziraat mühendisi olmaya karar verdim. Tarımı seviyorum, işi de öğrendim" dedi. İkizi Necla'nın kendisi için her şeyden daha değerli olduğunu dile getiren Andaç, "11 yaşında pazarda satış yaparken, ikizim annemle birlikte tarlada ürün topluyordu. Hakkını asla yiyemem. Yaptığım her işte o var" diye konuştu.