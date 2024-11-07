İzmirli çiftten ‘havaalanında darp’ iddiası

İZMİRLİ iş insanı N.T. ve karısı S.T. havaalanında iki memurun saldırısına uğradıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Atilla Erkan, Adnan Menderes Havaalanı Dış Hatlar bölümünde 24 Ekim'de yaşanan olayın güvenlik noktasında gerçekleştiğini söyledi.

Erkan, "KKTC'de tüp bebek tedavisi gördüğü için eğilmekte güçlük çeken S.T. el çantasını standart prosedür olan kutunun içinde geçirmek istiyor. Görevli kutuya gerek olmadığını söylüyor. S.T. eğilemediği için çantasını X Ray cihazına bırakınca ses çıkıyor. Görevli 'Nasıl atarsın çantayı' diye çıkışınca tartışma çıkıyor.

N.T. kolu bükülerek Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürülüyor" dedi. Müvekkillerinin suçsuzluğunun ses ve video kayıtlarıyla ortaya çıkacağına dikkat çeken Avukat Atilla Erkan, "Doktor tarafından verilen darp ve cebir raporunda müvekkilim N.T.'nin sağ dirsek ve kolundaki yaralanmalar tutanak altına alındı. Görgü tanıklarımız da var. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz" diye konuştu