Milyar dolarlık miras çıkmazı

İzmir ve Aydın ağırlıkla olarak birçok alanda faaliyet gösteren, Ege bölgesinin en büyük ticari kuruluşlarından Atay Holding'de miras kavgası çıktı. Madencilik başta olmak üzere kömür ve mermer, tarımsal sektörde incir ve üzüm yetiştiriciliği, gıda sektöründe zeytinyağı üreticiliği, ticaret sektöründe akaryakıt bayiliği gibi bir çok alanda faaliyet gösteren ve söz sahibi olan Atay Holding'de milyarlık miras şoku yaşanıyor.

Piyasa değeri 1 milyar 500 milyon dolar olduğu belirtilen holdingde, Mehmet Doğan Atay'ın hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz olarak üzerine geçirdiğini ileri süren diğer iki kardeşi miras davası açtı. İki yıl önce 83 yaşında yaşama vefat eden Atay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay'ın ölümünün ardından aile fertleri mahkemelik oldu.

HOLDİNG YÖNETİMİ ADLİYEDE

Baba Erdoğan Atay'ın ölümünün ardından, aile bütün mirasın Mehmet Doğan Atay'a geçirilmiş olduğunun şokunu yaşıyor. Piyasa değeri 1 milyar 500 milyon doların üzerinde olduğu ileri sürülen holdingde, kardeşlerden Mehmet Doğan Atay'ın hisseleri mal kaçırmak için usulsüz olarak üzerine geçirdiğini iddia eden kardeşleri Süleyman Atay ve Ahmet

Davacı kardeşlerden Ahmet Atay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle, açılan davayı eşi Saba Atay ve evlatları sürdürüyor.

ALTINDAKİ ARABAYI ALDIRDI

Atay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay'ın üç çocuğu babalarının ölümü ile birlikte miras yüzünden aralarına kara kedi girdi. Dava devam ederken, aile içindeki çekişme öyle bir noktaya geldi ki, Atay Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan Atay'ın, geçtiğimiz günlerde kardeşi Süleyman Atay'ın kullandığı lüks otomobile savcılık kanalı ile el koydurması, jet sosyetede bomba etkisi yarattı.