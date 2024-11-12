Uluslararası Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması İzmir’de başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve verdiği pozla viral olan milli sporcu Yusuf Dikeç de yarışları izledi, tabancayla ateş etti.

Dikeç, gazetecilere, organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güçlü devlet ve millet olmanın güçlü ordudan geçtiğini, savunma sanayisinin milli ve bağımsız olması gerektiğini ifade eden Dikeç, Türkiye'nin ürettiği silahların tanıtımının yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.