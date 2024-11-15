Harmandalı Çöplüğü’nde eylem

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Harmandalı'nda hukuku ayaklar altına aldı. Mahkemelerin Harmandalı Çöplüğünün kapatılmasına ilişkin verdiği kararları uygulamayan Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Çöplüğü'ne çöp dökmeye devam etti. Büyükşehir Belediyesinin hukuk tanımazlığını protesto eden Harmandalı sakinleri çöp kamyonlarının çöp döküm sahasına giderken kullandıkları yolu trafiğe kapatıp kamyonların geçişine izin vermedi. Vatandaşlar mahkeme kararlarının bir an önce uygulanmasını, Harmandalı Çöplüğü'ne çöp dökümünün durdurulmasını istedi. Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar, "Bizde insanız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Evimizin balkonunda çöp kokusu değil temiz hava solumak istiyoruz" dedi.