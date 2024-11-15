İzmir’de yollar göle döndü! Tarihi Kemeraltı’nı su bastı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan cadde ve sokakları su bastı. Bir caddede biriken yağmur sebebiyle ise araçlar suda mahsur kaldı.