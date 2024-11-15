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Haberler İzmir İzmir'de yollar göle döndü! Tarihi Kemeraltı'nı su bastı

İzmir'de yollar göle döndü! Tarihi Kemeraltı'nı su bastı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan cadde ve sokakları su bastı. Kısa sürede taşan sular, hayatı olumsuz etkiledi.

İHA
İzmir’de yollar göle döndü! Tarihi Kemeraltı’nı su bastı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan cadde ve sokakları su bastı. Bir caddede biriken yağmur sebebiyle ise araçlar suda mahsur kaldı.

İzmir’de yollar göle döndü! Tarihi Kemeraltı’nı su bastı

Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak sebebiyle Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Esnaf, biriken suları tahliye etmek için fırça ve süpürgelerle iş başına koyuldu. Kısa sürede taşan sular, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’de yollar göle döndü! Tarihi Kemeraltı’nı su bastı

Araçlar suda mahsur kaldı, çevredeki vatandaşlar yardıma yetişti

Öte yandan Yeşildere Caddesi'ni sağanak nedeniyle su bastı. Caddeyi basan su trafiği felç ederken, biriken suyun içerisine giren bir araç ve bir motosiklet yolda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına koştu.

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