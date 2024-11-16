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Haberler İzmir Çeşme'de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Masa ve sandalyeler sürüklendi

Çeşme'de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Masa ve sandalyeler sürüklendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde dün başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken akıntıya kapılan masa ve sandalyeler sürüklendi. Yağışın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İHA
Çeşme’de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Masa ve sandalyeler sürüklendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçedeki etkili yağışın devam ettiği öğrenildi.

Çeşme’de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Masa ve sandalyeler sürüklendi

İzmir'de, dün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili olmuştu. Sokakların göle döndüğü, trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, bugün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

Çeşme’de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Masa ve sandalyeler sürüklendi

Çeşme'de ise sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçede hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

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