Çeşme’de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Masa ve sandalyeler sürüklendi

İzmir'de, dün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili olmuştu. Sokakların göle döndüğü, trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, bugün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.