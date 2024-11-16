Gizli anlaşma sendikayı dağıttı

Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da grev başlatmıştı. Grevin ikinci gününde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri bir araya gelip anlaşma sağladı.

GECE YARISI ÖĞRENDİLER

Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) imzalanmasıyla greve son verildi ama sürecin iyi niyetli yürütülmediği ortaya çıktı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ile Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık'ın işveren temsilcisi SODEMSEN ile gece geç saatlerde anlaşması ile grev son buldu. İşçiler, sendikanın grev sonlandırma kararını gece 00.00-01.00 saatleri arasında gelen mesajla öğrendi.

TEHDİDE İSTİFA CEVABI

Sendika tarafından ihanete uğradıklarını dile getiren işçiler görüşleri alınmadan imzalanan sözleşmeye, "Buca işçisi satılmıştır, ihanete uğramıştır" sözleriyle tepki gösterdi. Şube Başkanı Aras ve Örgütlen me Sekreteri Çalık, anlaşmaya tepki gösteren iş yeri temsilcilerine görevden alma tehdidinde bulunup ortadan kaybolurken, iş yeri temsilcileri ise bu çirkin tehdide istifa ile yanıt verdi. Sözleşmenin işçilerin bilgisi dışında imzalandığını öne süren ve tepki gösteren DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'sinde görevli Buca Belediyesi'ndeki 6 iş yeri temsilcisi sendikadan istifa etme kararı aldı. İş yeri temsilcilerince düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Dün gece yarısı işçilerin fikri alınmadan kimseye haber vermeden imzalanan toplu sözleşmeye karşı söyleyecek sözlerimiz var. Deklarasyonla fikirlerimizi açıkça dile getireceğiz ancak bundan önce şunu belirtmek isteriz ki biz 6 temsilci olarak bu kirli anlaşmanın ortağı ya da tarafı olmadık. Olmayacağız. Bu nedenle 6 temsilci olarak DİSK Genel İş 5 Nolu Şube temsilciliği görevimizden an itibariyle istifa ettiğimizi bildirmek isteriz."