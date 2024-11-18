Bakan Göktaş: Her zaman vatandaşımızın yanındayız

AK Parti'nin Çeşme 7'nci Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak, "Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde taşıyorum" ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak yaklaşımlarının anne, baba ve evlatları bir arada tutmaya yönelik olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Bazen bu yöndeki çabalarımıza ve desteklerimize rağmen, maalesef çok acı olaylar yaşanabiliyor. Biz çocuklarımızın üstün yararını gözeterek, her vakayı kendi özelinde ele alıyoruz. Bazen anne veya babası ile çok güçlü duygusal bağları olan çocuklarımız için kurum bakımı kararı vermek, çok zor olabiliyor. Aynen yaşadığımız son acı olayda olduğu gibi. Nitekim anne ile görüştüğümde 'Evlatlarımı anneme bile emanet etmek istemezdim' dedi. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz."

İzmir'de ev tipi bakım modeliyle hizmet verilen 52 çocuk evi, 1 çocuk evleri sitesi ve 3 çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme biriminde 647 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarına dikkat çeken Bakan Göktaş, "471 koruyucu ailemizle de 523 çocuğumuzu sıcak yuvalara kavuşturduk" dedi. Bakan Göktaş "Bakanlık olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında, kimseyi geride bırakmama anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"DAHA ÇOK BAŞARACAĞIZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da "'Yapamazsınız' dedikleri her şeyi yaptık. Engellemeye çalıştıkları her şeyin üstesinden geldik. Bugün halen 'Yapamazsın' diyorlar hala daha engellemeye çalışıyorlar. Çeşme'den, önce İzmir'e sonra Türkiye'ye sonra dünyaya haykırıyoruz. Daha çok başaracağız ve hainlere tokat gibi cevap vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.