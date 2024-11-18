"Siz atmadınız ben istifa ettim"

CHP lideri Özgür Özel, geçen gün Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikler hakkında başlatılan incelemeler hakkında konuştu. CHP'li belediyelerdeki müfettiş incelemelerine tepki gösteren Özel, partilerinin kendi iç mekanizmalarında belediyelerin denetlendiğini belirterek, 2020 yılında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Menemen Belediyesi eski Başkanı Serdar Aksoy'u örnek gösterdi.

Özgür Özel partilerinin belediyelerinin denetlendiğini belirterek, Menemen Belediyesi eski Başkanı Serdar Aksoy'u örnek göstermişti.

Özel, o dönem Aksoy hakkındaki 'zimmet' ve 'irtikap' suçlamalarının kendi denetmenleri tarafından ortaya çıkartıldığını iddia ederek, "Menemen'i biz duyduk, biz müfettiş yolladık, biz partiden attık, iki hafta sonra koştunuz görevden aldınız. Halen o işlerle meşgulsünüz" diye konuştu.

Serdar Aksoy, kendisini hedef gösteren Özgür Özel'e sert bir yanıt vererek, "Söylediklerinizin hepsi yalan" dedi.

'BEN HAKLARINI KORUDUM'

Özel'e Aksoy'un yanıtı sert oldu. "Partiden ben istifa ettim, siz atmadınız. Dolayısıyla söylediğiniz yalan. İstifa gerekçem; benden 'Asansörcü' milletvekillerinin rant istemesi ve Menemen Belediye meclis üyelerinden bazılarının rantçı milletvekilleri ile anlaşmasıydı" diyen Aksoy şöyle devam etti: "Eğer parti içinde 'Asansörcü' milletvekillerine boyun eğseydim Menemen'in malları kıblesiz rantçılar tarafından yağmalanacaktı. Ben Menemen halkının hakkını korudum."

Öte yandan Özgür Özel'in yerel seçim öncesi Menemen'de kendisine atıfla söylediği sözlerin doğru olmadığını da savunan Serdar Aksoy, "Hakkında 172 adet soruşturması ve mahkemesi olan ayrıca FETÖ soruşturması olan şahsın Menemen'de elini havaya kaldırdınız. Menemen halkı da yerel seçimlerde size gerekli cevabı verdi. Bu seçim kaybı size yeter de artar. Benim 10 bin oy farkla kazandığım Menemen'i 14 bin oy farkla teslim ettiniz. Gerçekten büyük başarı. Siz, aday gösterdiğiniz şahıslardan dahi bihabersiniz. CHP adı gibi; halkın partisi olana kadar, partinin içine sızmış 'Asansörcü' ve belediye talancılarına karşı mücadele edeceğim" dedi.

ASANSÖRCÜ VEKİLLER

SERDAR Aksoy, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'ı, İzmir belediyelerini CHP eski Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç'la birlikte dolaşarak, Asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerden rant elde etmekle suçlamıştı.