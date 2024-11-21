Park etme bahanesiyle kaçmıştı: İzmir’de Muhammed Talha’ya çarpan sürücü 6 gündür aranıyor

'GÖRÜNTÜNÜN BİR KISMINI İZLEYEBİLDİM'

Muhammed Talha Öner'in annesi Fatma Öner (46) ise "Çok üzgünüm. Görüntünün bir kısmını izleyebildim. Bir kısmından sonrasını kaldıramadım. Elim, ayağım boşaldı. Çok kötü oldum. Oğlum kaldırımdaydı. Sonra bağrışmalar duydum. Oğlum ceset gibi ellerinin üzerindeydi. Yetişemedim bile. Arkalarından hastaneye gittim. Vicdan diye bir şey kalmamış. Cezasını çeksin istiyorum. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yanmasın. Çok zor bir durum. Tek istediğim, hak adalet yerini bulsun" diye konuştu.