Yıllardır süren cinayet davasında adalet yerini buldu! Katil kocaya müebbet hapis

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi Rüya Polat'ı (33) 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan dava açılan ve delil yetersizliği nedeniyle beraat eden Ahmet Polat (38), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılandı. Polat'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, takdiri indirimi uygulanmasına yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca Rüya'nın annesinin de 28 yıl önce yine 28 bıçak darbesiyle hırsızlar tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Eşini öldürdüğü iddia edilen Ahmet Polat İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tanıkların ifadelerini ve dosya içeriğini değerlendiren mahkeme heyeti, Ahmet Polat hakkında, delil yetersizliğinden beraat ve tahliye kararı verdi. Maktulün ailesi olayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu. Ancak savcı ile aile, bu kararı Yargıtay'a taşıdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ahmet Polat hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin delil yetersizliği nedeniyle verdiği beraat kararına ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti. Kararda evdeki televizyonda takılı hard diskte maktulün eski erkek arkadaşına ait samimi fotoğrafların bulunduğuna işaret edilerek, sanığın bu kişiyi daha önce tehdit ettiğine yer verildi. Daire, iki üyenin karşı görüşüne rağmen üç üyenin kararıyla sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği yönünde hükümde bulunarak kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı sonrasında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Ahmet Polat, dün tekrar yargılandı. Sanık Ahmet Polat'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, takdiri indirimi uygulanmasına yer olmadığına oybirliğiyle karar verdi.

ANNESİNİN KADERİNİ YAŞADI

Cinayete kurban giden Rüya Polat'ın hayatı film senaryolarını aratmadı. Rüya'nın annesi Fatma Dikayak'ın da yine 28 bıçak darbesiyle Hollanda'da hırsızlarca öldürüldüğü öğrenildi. İran asıllı babasının ise Rüya henüz 1 yaşındayken onları terk ettiği, bir daha hiç görüşmedikleri ortaya çıktı. Rüya Polat'ın onu yıllarca arayıp İran'da bulduğu, ancak babası Barzaz Alemdari'nin görüşmeyi kabul etmediği, yakınlarınca ifade edildi. Baba Barzaz Alemdari'nin cinayetten sonra da İzmir'e gelmediği öğrenildi.

DİĞERLERİ DE TUTUKLANACAK

Avukat Sibel Önder bir ilke imza atıp Rüya Polat için açtığı dava sonrası cani kocası ile evlilik kayıtlarını nüfustan bile sildirip hiç evlenmemiş ve evlilik yok hükmü aldırmıştı. Dosyasına baktığı 36 kocanın tutuklanması için de uğraşan Önder, "Karısını ya da sevgilisini öldüren diğer 36 kişinin de en ağır ceza almaları için çaba sarf ediyorum. Hepsini demir parmaklıklar arkasına attırdıktan sonra emekli olacağım" diye konuştu.