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Haberler İzmir İzmir'de 9 saate varan su kesintisi 24 Kasım Pazar

İzmir'de 9 saate varan su kesintisi 24 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesintilerin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Kasım Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de 9 saate varan su kesintisi 24 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Duyuruya göre bazı mahallelerde 9 saate varan su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İşte 24 Kasım Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 24 KASIM PAZAR

ÇİĞLİ EVKA-2, AHMET TANER KIŞLALI

24.11.2024 saat 09:10 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI

24.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, ÖZGÜR, GAZİ, UZUNDERE, ALİ FUAT CEBESOY, CENNETÇEŞME

24.11.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HACIHASAN, KEMER, YILANLI, BÜLBÜLLER, KERPİÇLİK, KIZILCA, SÜLEYMANLAR, VELİLER, GÜNEY, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, DEMİRDERE

24.11.2024 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA YELALTI

24.11.2024 saat 10:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

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