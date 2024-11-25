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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 25 Kasım Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak planlı kesintiler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler yaşanacağı araştırılıyor. İşte 25 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 25 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 25 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Kasım Pazartesi

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet

10:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

11:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahariye

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Kasım Pazartesi

10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Nazarköy

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Suludere
Şemsiler

10:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Atatürk
Gümüldür Cumhuriyet

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi
Beyazıtlar

10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Pancar

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