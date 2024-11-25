İzmir’de elektrik kesintisi 25 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 25 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet
10:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
11:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahariye
10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Nazarköy
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Suludere
Şemsiler
10:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Atatürk
Gümüldür Cumhuriyet
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi
Beyazıtlar
10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Pancar