İzmir’in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 25 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı İZSU tarafından duyuruldu. İzmirli vatandaşlar 'İzmir su kesintisi' araştırması sürüyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 25 KASIM PAZARTESİ

BORNOVA KAZIMDİRİK

25.11.2024 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ EVKA-6, EVKA-2

25.11.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY

25.11.2024 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS, CUMHURİYET

25.11.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GAZİ

25.11.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BİRGİ, BEYAZITLAR

25.11.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇOBANLAR

25.11.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.