Kooperatif mağdurları yönetimi devraldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON denetiminde kooperatifler eliyle başlattığı, kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu Karşıyaka'daki SS İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi yargı kararı sonrası Olağanüstü Genel Kurul'a gitti. Yaka City mağdurları uzun süredir genel kurul yapmaktan kaçındıkları öne sürülen mevcut yönetimi değiştirerek kendi aralarından seçtikleri isimleri belirledi.

'YARI YOLDA BIRAKTILAR'

İzmir'de soruşturmaya konu olan kooperatiflerle ilgili sıkıntılar devam ederken, kentsel dönüşüm kapsamında ev ya da arazilerini kooperatife verenler ile kooperatife üye olanlar inşaatların bir an önce tamamlanması için harekete geçti. SS İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi 23 Kasım'da mahkemeden de aldıkları karar ile olağanüstü genel kurul toplantısı yaptı.

Üyeler, "İnşaatlarımız belli bir seviyede kaldı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesine güvendik. Cemil Tugay'ın bu işi tamamlamasını bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise kooperatif mağdurları ilgili, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tapularını tarafımıza devretmiş hak sahibi yurttaşlarımıza kira yardımı ödemesini sürdüreceğiz ve mağduriyetlerini hukukî çerçevede karşılayacağız" açıklaması yaptı.