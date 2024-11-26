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Haberler İzmir DSİ'den İzmir, Manisa, Uşak'taki dere ve nehirlerde temizlik çalışması: 1 milyon 383 bin metreküp atık çıkarıldı

DSİ'den İzmir, Manisa, Uşak'taki dere ve nehirlerde temizlik çalışması: 1 milyon 383 bin metreküp atık çıkarıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri İzmir, Manisa ve Uşak'ta sağlıklı, içilebilir su ve taşkın riskine karşı dere ve nehirlerde çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 1 milyon 383 bin metreküp atık çıkarıldı.

AA
DSİ’den İzmir, Manisa, Uşak’taki dere ve nehirlerde temizlik çalışması: 1 milyon 383 bin metreküp atık çıkarıldı

Devlet Su İşleri tarafından yapılan açıklama göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, sağlıklı ve içilebilir suyu sağlamak, taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla dere ve nehirlerde ıslah çalışması yapılıyor. Bu kapsamda İzmir'deki Bakırçay Nehri, Manisa'daki Nif ve Alaşehir çayları, Uşak'taki Banaz Çayı, Gediz Nehri ile Dokuzsele Deresi temizlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, kış aylarının gelmesiyle derelerdeki taşkın riskinin arttığını belirtti.

İzmir, Manisa ve Uşak'taki dere yataklarından 1 milyon 383 bin 126 metreküp atık çıkardıklarını bildiren Balta, şunları kaydetti:

"Sadece 3 ilimizde çıkardığımız atık miktarı inşa ettiğimiz Tire'deki Dereli, Bergama'daki Seklik, Akhisar'daki Çamönü ve Alaşehir'deki Horzum Alayaka barajlarının gövde hacimlerine eşit. Düşünün 4 baraj gövdesi kadar bir rakam. Her yıl ekonominin can damarı nehirlerden binlerce metreküp evsel ve sanayi atığı çıkarıyoruz. Taşkın riskini azaltıp vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu konuya önem verilmezse dere yatakları yeniden tıkanır ve taşar."

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