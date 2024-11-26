Ölüm uykuda yakaladı

İZMİR Tire'de, evinde çıkan yangınında 42 yaşındaki berber Yusuf Özdamar dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Talihsiz olay, akşam saatlerinde İhsaniye mahallesi İnkilap caddesinde iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Özdamar'ın yalnız olarak yaşadığı evin ikinci katında su ısıtıcısından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. İzmir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yangına hızla müdahale etti.

Çevresinde son derece sevilen biri olarak tanınan Özdamar'ın ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.

Eve giren itfaiyeciler talihsiz adamın yatakta cansız bedeni ile karşılaştı. Özdamar'ın yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

BERBERLİĞİ BIRAKMIŞTI

Yaklaşık 1 buçuk ay önce babasını kaybeden genç adamın uzun süre yaptığı berberlik mesleğini bırakarak OSB'de bir fabrikaya işçi olarak girdiği öğrenildi. Genç adamın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı