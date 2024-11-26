Uygulama başladı! İzmir’de pasaport kontrolü 20 saniye sürecek

Havalimanında dış hatlar giden yolcu katı 2 banko ve gelen yolcu katı 2 banko olmak üzere toplam 4 bankodan yolcular işlemlerini bu noktalarında yapabilecek. Sistemi kullanmak için gerekli şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çipli Türk pasaportu sahibi olmak, 12 yaş ve üzeri olmak ve gidiş işlemlerinde en az 120 gün geçerli bir pasaport sahibi olmak bulunuyor.