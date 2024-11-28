24 kadın cinayetinde beraatten müebbete

Avukat Sibel Önder, İzmir Buca'da 2016 yılında eşi Rüya Polat'ı öldürmek suçundan yargılanan Ahmet Polat'ın beraat etmesinin ardından, inanılmaz bir hukuk mücadelesi başlattı. Önder'in bulduğu deliller sayesinde Ahmet Polat hakkındaki beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Sanık, yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu davanın ayrıntılarını araştıran YENİ ASIR, Avukat Önder ile ilgili ilginç bir gerçeğe ulaştı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti davalarının gönüllü ve cesur savunucusu Avukat Önder'in bazıları basına bile yansımamış olan kadın cinayetlerinde beraat eden 24 sanık hakkındaki kararların bozulmasını sağlayıp tekrar yargılanmalarının önünü açtığı ortaya çıktı. Tekrar yargılanan katiller, müebbet hapse mahkum edildi. Bu davalar için avukatlık bedeli de almayan Önder, "Ölünün dili yok ama benim var, sonuna dek haklarını arayacağım" dedi.

Sibel Önder

Kadına yönelik şiddet ve cinayet davalarının ısrarlı takipçisi olan Avukat Sibel Önder, "Şimdi artık bir tek kadın katili koca kaldı. O da suçlu ve elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Onu da demir parmaklıklar arasında görmek en büyük hayalim" dedi. Bu arada Buca Belediyesi, Avukat Sibel Önder'in adının, ilçede Rüya Polat'ın evinin bulunduğu sokağa verileceğini açıkladı.

İŞTE KATİLLERİ HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILAN KADINLAR:

-Rüya Polat

-Merve Kotan

-Süheyla Yayla

-Esra Gövem

-Pınar Özbek

-Yasemin Saylan

-Nur Yenidağ

-Sude Geçkin

-Zousan Kayronkte

-Gülçim Toğ

-Berfin Nafin

-Meno Karan

-Gizem Özkan

-Hayrınisa Yolcu

-Selime Yiğit

-Mavi Sancak

-Sinem Yoğur

-Burçak Kara

-Suna Sarıl

-Sanem Yemicek

-Nida Sancak

-Mine Doğan

-Kıymet Özer

-Güler Haki

Rüya Polat-Ahmet Polat, Rüya Polat'ın katili.

HAPİSTEN ÇIKIP BIÇAKLADI

Cezaevinden izinli çıkan Ahmet Polat, Buca'daki evinde karısı Rüya Polat'ı 28 bıçak darbesiyle katletti.

BENZİN DÖKÜLEREK YAKILDI

Fatma Mavi adlı kadın, İstanbul Bahçelievler'de eski kocası Ergin Aktürk tarafından benzinle ateşe verildi.

CESEDİ ORMANA GÖMÜLDÜ

İzmir'de eski kocası Ebubekir Karakurt tarafından öldürülen Fatma Çetin'in cesedi ormanda bulundu.

CESEDİ 3 YIL SONRA BULUNDU

Sevgilisi Emrah Kaya tarafından öldürülen Sinem Yurdanur'un cesedi cinayetten 3 yıl sonra bulundu.

ESKİ EŞİ BIÇAKLA KATLETTİ

Meva Yayla, boşandığı eşi Mustafa Görmez tarafından Yalova'da bıçak darbeleriyle acımasızca katledildi.

KOCASI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Mine Kocadağ, Denizli'de kocası Mithat Kocadağ tarafından boğularak öldürüldü.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Senem Kıvrık, kocası Muhittin Kıvrık tarafından Muğla Menteşe'de bıçak darbeleriyle katledildi.

BOŞANDIĞI KOCASI ÖLDÜRDÜ

Balıkesir'de eski kocası Tolga Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Göven, bir çocuk annesiydi.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Muğlalı Yasemin Yorulmaz, boşanmak istediği eşi Tuncay Yorulmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Aydınlı Merve Kotan, sevgilisi Muhammet Gürsoy tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü.