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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Kasım Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik trafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte 29 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 29 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ileç planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Kasım Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Kasım Cuma

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

10:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası

9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Kızılcaova
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Hasköy
Çırpı Cami

10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

10:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilçam ( 2001. Sk. Ambarlar Sitesi 2006. Sk. )
Kavaklıdere ( Kemalpaşa Cd. )

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Kasım Cuma

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet

9:30 - 13:30
ÇEŞME / İZMİR
Ildır ( 30208 )

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu

9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Yeşil
Sevgi

9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki

10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca
Yukarıkızılca Merkez

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Kasım Cuma

9:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Taşlıyatak
Olgunlar

10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
85. Yıl Cumhuriyet
Günerli

13:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Sahilevleri

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çayır
Küre
Küçükören
Hamam
Güney
Demirdere
Çamlıca

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Yeniçiftlik

10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Karakuyu
Ormanköy
Gazi Mustafa Kemal
Dirmil
Karakızlar
Düverlik

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