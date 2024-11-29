İzmir’de elektrik kesintisi 29 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ileç planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Kasım Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
10:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Kızılcaova
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Hasköy
Çırpı Cami
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
10:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilçam ( 2001. Sk. Ambarlar Sitesi 2006. Sk. )
Kavaklıdere ( Kemalpaşa Cd. )
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet
9:30 - 13:30
ÇEŞME / İZMİR
Ildır ( 30208 )
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Yeşil
Sevgi
9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca
Yukarıkızılca Merkez
9:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Taşlıyatak
Olgunlar
10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
85. Yıl Cumhuriyet
Günerli
13:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Sahilevleri
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çayır
Küre
Küçükören
Hamam
Güney
Demirdere
Çamlıca
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Yeniçiftlik
10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Karakuyu
Ormanköy
Gazi Mustafa Kemal
Dirmil
Karakızlar
Düverlik