Menemenli çömlek ustasına UNESCO ödülü

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ile dünya çapında tanınmışlığını pekiştirilen Menemen çömlekçiliği, başarılı ustalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce 2019 yılında İtalya'da düzenlenen yarışmada dünya şampiyonu olan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ödül töreninde usta çömlekçiye ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Dünya şampiyonluğu sonrasında bu kez de UNESCO'dan ödül alan ustamızla gurur duyuyoruz" dedi. Taşhomcu ise, "İlçemize uluslararası bir ödül kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.