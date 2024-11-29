Şeytanın bile aklına gelmez

Para için insan sağlığını hiçe sayan sahte alkol çeteleri yılbaşı yaklaşırken üretimi artırdı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler kullanan sahtekarların son icadı polisleri bile şaşırttı. Gıdada kullanılmaması için bir kimyasalla acılaştırılan etil alkolü damıtma kazanlarında ayrıştırarak sahte içki üreten çeteler, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin sıkı denetiminden kaçamadı.

Aramalarda, taklit etiketler, plastik IBS tanklar, damıtma kazanları, soğutucu cihazlar, dolum makineleri ile folyo kapatma makineleri ele geçirildi.

MENEMEN VE AYDIN'DA BASKIN

Yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekiplerin İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 28 ton etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde ise 2 işyerine yapılan baskınlarda polis ekiplerince 2 ton 520 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.