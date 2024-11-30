Basmane’de yüksek bir yapı inşa edilmeyecek”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 131'inci İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında 'Basmane Çukuru' olarak bilinen alanla ilgili açıklama yaptı. Koruma Kurulu'nun yeni plan notunu onayladığını belirten Tugay, "Nitelikli bir proje hazırlandı. Basmane'de yüksek, çirkin bir yapı inşa edilmeyecek. Konak'ta yıkılan eski belediye binası ile ilgili uygulama projesinin ön hazırlık çalışması bitmek üzere. Takvimimiz beklediğimiz gibi işlerse Aralık sonuna doğru protokolümüzü imzalayacağız. İhaleye çıkılacak. İkisi de yapılacak. İzmir'in kronik sorunlarından biriydi, çözülmüş olacak" dedi. 'HİSSELERİ SATABİLİRİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hissedar olduğu Hilton Oteli'nin akıbeti hakkında da açıklama yapan Büyükşehir belediye Başkanı Cemil Tugay, "Oteli yıkıp yeniden yapmayla ilgili birilerinin düşüncesi var. Ama daha henüz kesinleşmedi. Sadece hisseler bir elde toplanmaya çalışılıyor. Belki belediyenin hissesini de satabiliriz" değerlendirmesini yaptı.