Şoför esnafını sevindiren teklif

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, binlerce taksi esnafının ÖTV muafiyetini beklediğini belirterek, "Türkiye'de sadece 150 bine yakın taksici esnafı ÖTV konusunu bekliyor. En son 2016'da vergi muafiyeti geldi ve araçlar artık ömrünü doldurdu. Bu durum ekonomiye de ayrıca bir canlılık getirecek. 'KATMA DEĞER KATACAK'

Bir kanun teklifi verildi. Türkiye'deki tüm milletvekillerimizin verilen bu kanun teklifine destek olmaya davet ediyoruz" dedi.Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgili açıklama yaptığını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bunun bazı nedenlerden dolayı hayata geçmediğini söyledi. Özkan, açıklamalarını "Taksici esnafı iyiliği unutmaz. Bu bizim esnafımızın önünü açmak için, ticari faaliyetlerine daha sıhhatli devam ettirmesi için elzemdir. Yetkililer vergi kaybı açısından bir endişe taşıyabilirler; ancak bu araçların değişmesiyle ikinci el araçlar piyasaya çıkacak. Bunların renklerinin değişmesi, sanayide bunların tamirler edilmesi sanayi esnafına da bir hareket getirecek. Sıfır araçların piyasaya sürülmesiyle bir canlılık olacak" sözleriyle sonlandırdı.