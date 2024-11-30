Şovunuz bittiyse hizmete

İzmir Selçuk'ta Meryemana Evi Otoparkı işletmesinin tahsis hakkı belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçmesinin ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, başlattığı haksız eylemle halkı kışkırtarak sokağa çağırmıştı. CHP lideri Özgür Özel de önceki gün ilçeye gelerek Sengel'in yanlış bilgilendirmesiyle eyleme destek verdi.

SİYASİ HAMLE YALANI TUTMADI

Tarım Bakanlığı'nın otopark için tahsis süresini uzatmamasının arkasında siyasi nedenler olduğunu iddia eden Özel ve Şengel, bir kez daha gerçekleri saklamaya çalıştı. Yıllardır belediyenin işlettiği otoparkın siyasi nedenlerle ellerinden alındığını ve yüzde 60 gelir kaybına uğrayacaklarını söyleyen Sengel, kararın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye'nin AK Parti'den CHP'ye geçmesiyle ilgili olduğunu da öne sürdü. Oysa, Belediye'yi 5 yıldır CHP yönetiyordu. Söz konusu kira süresinin bitiş tarihi ise Aralık 2023'tü. Sengel'in iddia ettiği gibi bir siyasi bir hamle olmadığı apaçık ortadayken, kararın tamamen hukuk sınırları içinde alındığı da kanıtlanmış oldu.

HAKSIZ VE HUKUKSUZ EYLEM

Bununla da yetinmeyen Başkan Sengel, bu kez makamını eylem alanına taşıdı. Sengel'in 1.5 yıldır belediye binasında veremediği hizmeti mobil aracında vermesi bekleniyor. Belediye işlerinin aksamaması için böyle bir karar aldığını öne süren Sengel'e cevap AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi. Bursalı, "Sözleşmesi bittiği için tahliye kararı verilen Selçuk Belediyesi anlaşılan o ki Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel eliyle işgalci durumuna düşmek istiyor. Haksız ve hukuksuz bir şekilde eylem yapan ve halkı eylem yapmaya çağıran Sengel'in tek bir amacı var o da mağduriyet yaratmak, yapmadığı başkanlık görevini mağduriyet edebiyatıyla örtmek" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı

"ARTIK BİRAZ DA HİZMET VERİN"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel'e seslenen Bursalı, "Kendisine sormak isterim. Bir buçuk yıldır Selçuk Belediyesi binasındaki makamınızda hangi hizmeti yaptınız Sayın Sengel? Yaratmaya çalıştığınız mağduriyetin, beceremediğiniz belediye başkanlığındaki kötü imajınızı düzeltmeye yetmeyeceğini hala anlayamadınız mı? Bunlar reklam kokan hareketler. Şovunuzu yaptınız, eğlendiniz, bitti. Artık biraz da Selçuk'a hizmet etmeye başlayın. Hukuki olarak haksız olduğunuz bir olayı bu kadar sündürmenin kimseye hele ki Selçuklu hemşehrilerimize faydası yok. Selçuk hizmet bekler, Selçuklu sorunlarının çözümünü ister" ifadelerini kullandı.