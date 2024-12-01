Masallarla öğrencilerin kaygılarını azaltıyor

İzmir'de öğrencilerin sorunlarını aşmalarına yönelik masallar ekleyerek eğitimde fark yaratan 29 yıllık ana sınıfı öğretmeni Günhan Kaya (50), gittiği her okula kızını büyütürken masal anlattığı pembe koltuğunu da götürüyor. Kendi kurguladığı masalları öğrencilerine anlatan Kaya, "Kızımla daha iyi bir iletişim ve bağ kurma yollarını ararken masalın önemini fark ettim. 8 yıldır masal anlatıcılığını, masal koltuğumla birlikte derslerimde uyguluyorum" dedi.

KURGULAYARAK OKUYOR

Masal anlatıcılığıyla masal okumanın farklı şeyler olduğunu dile getiren Kaya, "Masalda kurgulanmış bir öyküyü, yazarı olan bir kitabı okuyorsunuz, aracı konumundasınız. Masal anlatıcılığında, herhangi bir dünyaya canımızın istediği, hayal aleminde bir yere yolculuk yapıyorsunuz. Onun için masal anlatıcılığı başka bir yol. İstediğimiz dünyaya, istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Bazen kahraman oluyoruz, bazen akran zorbalığına uğrayan bir çocuk, bazen annesinden kapamayan bağımlılık problemi olan öğrenci oluyoruz. Bazen yetersiz olduğunu, başarılı olamayacağını düşünen bir öğrenci oluyoruz. Bazen bir mantar, top, balon oluyoruz. Sınıfta neye ihtiyaç varsa masalları kendim kurguluyorum. Çağımızın sorunu çocukların anneden kopamaması, annesinin okuldan onu almaya gelmeyeceğini düşünmesi. Çocuğa 'Ağlama, annen seni gelip alacak' deseniz; çocuk için anlamlı bir cümle olmaz. Ama onunla ilgili bir masal kurgulayıp, masallar alemine onu götürdüğünüzde buna güvenir ve inanır. Masal çocuğun korktuğu duygularını deneyimlemesi için önemli araçtır. Bu yüzden masalları kendim kurguluyorum" diye konuştu.