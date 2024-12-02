İzmir’de elektrik kesintisi 2 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? soruları araştırılıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...