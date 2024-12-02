İzmir’de elektrik kesintisi 2 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? soruları araştırılıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
13:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Çamavlu ( Çamavlu Köyü İç Yolu )
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Göksu
9:30 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Damlacık
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak ( Atatürk Cd. )
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe
Çile
Gölova
Ahmetbeyli
9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca
8:30 - 14:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mimar Sinan
Türkmen
Bengisu
Kuvvetli
Meşrutiyet
Üç Eylül
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
İnönü