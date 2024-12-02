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İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 2 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? soruları araştırılıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Aralık Pazartesi

13:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Çamavlu ( Çamavlu Köyü İç Yolu )

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Göksu

9:30 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış

10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Damlacık

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Aralık Pazartesi

9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak ( Atatürk Cd. )

10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe
Çile
Gölova
Ahmetbeyli

9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca

8:30 - 14:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mimar Sinan
Türkmen
Bengisu
Kuvvetli
Meşrutiyet
Üç Eylül

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
İnönü

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